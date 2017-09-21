Kıbrıs'a Özgü Kuşların Fotoğrafları Gazimağusa'nın Çeşitli Yerlerine Asıldı

"Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi" çerçevesinde bugün Gazimağusa geneline 20 farklı Kıbrıs kuşunun fotoğrafının yer aldığı levhalar asıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışma, AB finansmanıyla Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin “Kıbrıs Kuşlarını Tanıtma ve Farkındalık” amacıyla yapıldı.

Üzerlerinde kuşların Türkçe, Latince ve İngilizce isimlerinin yer aldığı levhaların, kuşların ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelere asılmasına özen gösterildiği kaydedildi. Levhaların asılması etkinliği öncesinde proje yetkilileri ve projeye destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bir konuşma yaptı. Gazimağusa Kız İzci Örgütü etkinlikte küçük bir sunum yaptı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tam yerinde bir projeye imza atıldığına vurgu yaparak, çalışmaya destek olan herkese teşekkür etti.

Arter, sulak alanlarla ilgili çalışmaların ülkede 20 yıl kadar önce başladığını anımsatarak, ülkede sulak alanlarla ilgili en zengin bölgenin Gazimağusa olduğunu ifade etti ve bölgede kuşlarla ilgili çalışmaların yapılıyor olmasının hem gerekli, hem de sevindirici olduğunu belirtti.

İsmail Arter, bu çalışmayla farkındalık yaratarak, kuşları koruma anlamında gerekli hassasiyetin sağlanacağını ifade ederek, bundan sonraki çalışmalara belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

EROĞLU

“Mağusalılar Temiz Sulak Alanları Savunuyor Projesi” proje müdürü Melis Eroğlu ise, AB finansmanlığıyla yürütülen projenin, hem adada ilk olması, hem de sulak alanları anlatmada kuşların önemini ortaya koyan bir proje olduğunu belirtti. Eroğlu, projeye destek veren başta Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter olmak üzere herkese teşekkür etti.

CUMAOĞULLARI

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, farkındalık yaratmak adına düzenledikleri etkinliğe katkı koyan herkese ve tüm hibe programlarını hayata geçirenlere teşekkür etti.

Cumaoğulları, kuş levhaları hakkında bilgi vererek, her kuşun uğradıkları bölgelere göre asıldığını, kuşların isimlerinin Türkçe, Latince ve İngilizce olarak hazırlandığını söyledi. Levhaların 10 tanesinin hibe programı, 10 tanesinin de Gazimağusa Belediyesi'nin katkılarıyla asılacağını kaydeden Cumaoğulları ayrıca kuş amblemli ayraçları Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'e takdim etti.

ACI

Gazimağusa Kaymakamı Durdane Acı da Sulak alanlara sahip çıkılmasının önemine vurgu yaparak, bu sayede kuşların devamının sağlanabileceğini kaydetti ve onların varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.