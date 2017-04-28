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28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Erçen İddialarla İlgili Açıklama Yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu’nun,&nbsp; şahsına yönelik iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Erçen İddialarla İlgili Açıklama Yaptı
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“EL-SEN BAŞKANI’NIN BASIN AÇIKLAMASI İLE BENDEN HESAP SORMAYA KALKIŞMASI KABUL EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu’nun,  şahsına yönelik iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen açıklamasında,   “El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu’nun kurum içerisinde her an şahsıma ulaşıp soru sorabileceği kadar iyi bir diyalogumuz olmasına karşın, sözde kurum menfaatlerini korumak adına basın açıklaması ile benden hesap sormaya kalkışması kabul edilemezdir” dedi.

Erçen, yalan olarak nitelendirdiği  Öksüzoğlu’nun  iddialarını  ispatlama yükümlülüğünün eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’e ait olduğunu ileri sürerek, “Şahsımdan O’nun  iddialarının yalan olduğunu belgelerle ispatlamamı istemesi de ayrıca manidardır” diye devam etti.

Öksüzoğlu’nun kendisinden  medya yolu ile talep ettiği, trafo ihalesi ile ilgili belgelere zaten sahip olduğunu savunan Erçen,  sahip  değilse bile  şeffaf yönetim prensibi gereği bu belgelere Kurum arşivinden ulaşabileceğini kaydetti.

“Şahsımdan trafo ihalesi ile ilgili İsmet Akim’in iddialarının yalan olduğunu bildiği halde medya üzerinden benden belge ve ispat istemesi İsmet Akim’e yaranmak ve sendikal şov yapmak dışında bir izahı olamaz” diyen Erçen açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Akim’in trafo ihalesi ile ilgili ortaya attığı iddianın yalan olduğu “14/11/2016 tarihli, HÇE7285/2016 numaralı Yönetim Kurulu kararından, Teknecik Santraline 2 Adet trafo alınmasıyla amacıyla ihaleye çıkılması kararı, 22/12/2016 tarihli HÇE/349/2016 sayılı Güç Trafosu temini için çıkılan ihalede açık eksiltme usulü pazarlık yapılması kararı, 26/12/2016 tarihli HÇE/353/2016 sayılı Kıymet Firması’ndan toplam 868 Bin Amerikan Doları karşılığında iki adet trafo satın alınması kararlarına” bakılsa net bir şekilde anlaşılacağı bir ortamda Sendikanın bu şekilde ortaya atılan bir yalanın peşine düşmesinin anlaşılır bir tarafı yoktur.

Gelinen bu noktada El-Sen’in de ihaleyi alan şirket ile herhangi bir yakınlığımı ya da Sayıştay’ın denetimi için kapıları her zaman açık tutuğumuz kurumda ihalelerle ilgili tek bir usulsüzlüğü ya da kurumu zarara uğratacak en ufak bir kararı ispata davet etmekten başka çare kalmıyor. Bu iddiaları ispat edememenin birtakım sonuçları da olacağı muhakkaktır.”

Erçen, eski Yönetim Kurulu Başkanı  İsmet Akim’in 50 günlüğüne işe aldığı, güvencesiz, usulsüz ve yasadışı bir şekilde 2 yıl çalıştırdığı 42 çalışanın hakları çiğnendiği halde, EL-Sen’in sesini çıkarmadığını,  kuruma zarar verir nitelikte, belgeleri gözlerinin önünde olan bir ihale ile ilgili medya üzerinden belge talep etmelerinin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını savundu.

Cratos Otel konusunun Sayıştay Başkanlığı’nın gündeminde bir mesele olduğunu ve sonucunu beklediklerini kaydeden   Erçen, El-Sen’in bunu yeniden gündeme getirmesini “siyasetin cılız  bir oyunu”  olarak değerlendirdiğini kaydetti.

(YIL/HA)

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