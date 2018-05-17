Kıb-Tek’ten duyuru ve çağrı...

“ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ… PLANLI KESİNTİLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK… HALKIMIZ DUYURULAN KESİNTİLERLE İLGİLİ TEDBİR ALSIN”



Elektrik hatlarının, trafolarının, jeneratörlerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verildiğini, bu nedenle planlı kesintilerin bir süre daha devam edeceğini bildiren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) “Tasarruf için elektrik kesintisi yapıldığı iddiaları doğru değil” açıklamasında bulundu.

Mağduriyet olmaması için planlı elektrik kesintilerinin basın aracılığıyla kamuoyuna önceden duyurulduğunu belirten Kıb-Tek, halktan, duyurulan elektrik kesintileriyle ilgili gerekli tedbirleri almasını istedi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kıb-Tek günü değil, geleceği kurtarmanın çalışmaları içerisindedir. Ülkemizde hızla artan enerji talebi ve önümüzdeki yaz aylarında artacak sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimin en yüksek değerlere çıkmasının beklendiği bir gerçektir. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir elektrik tasarrufu yaptığı ve bu nedenle elektrik kesintileri yapıldığı iddiaları doğru değildir.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hastalara randevu veren bilgisayar sisteminin çökmesiyle ilgili bir haberde elektrik kesintilerinin her gün olduğu gibi bir izlenim doğmuştur ki, bu da doğru değildir. Elektrik kesintisi olduğu zaman sistem 20 dakika çökebilir. Ancak Kıb-Tek tam da bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla planlı elektrik kesintilerini önceden kamuoyuna açıklamaktadır.Kıb-Tek üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü ‘Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi’ yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıyla çalışmaktadır. Bu düzeye çıkabilmek için de hem elektrik hatlarımız, trafolarımız hem de jeneratörlerimizin bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız verilmiştir. Planlı olarak yaptığımız ve basın aracılığıyla halkımıza bilgi verdiğimiz kesintilerin gerçek nedeni budur. Hedefimiz istenmeyen kontrolsüz elektrik kesintilerinin yaşanmamasıdır.Dünya standartları yılda en çok 14 saat elektrik kesintisini kabul görmekte ve bu saatten çok elektrik kesintisi olması halinde kurumları vatandaş ve/veya şirketlere tazminat ödemeye tabii tutmaktadır.Bu düzeye en kısa sürede çıkabilmek için çalışmaktayız.Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına,duyurduğumuz elektrik kesintileri doğrultusunda gerekli tedbirleri almalarını rica ederiz.Bir süre daha ülkemizde planlı bakım ve onarım çalışmaları devam edeceğinden, verdiğimiz ve vereceğimiz rahatsızlıklar nedeniyle Kıbrıs Türk halkından özür dileriz.”