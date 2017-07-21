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21 Temmuz 2017 Cuma 12:49

KIB-TEK'ten DUYURU

Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde bu pazardan itibaren 3 gün boyunca proje çalışması yapacak, söz konusu güzergahta trafik akışı kontrollü olacak.

KIB-TEK'ten DUYURU
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“LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLUNDA, CİKLOS MEVKİİNDE BU PAZARDAN İTİBAREN PROJE ÇALIŞMASI VAR”

“3 GÜN BOYUNCA BU GÜZERGAHTAKİ TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLACAK...SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLSUN...”

Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde bu pazardan itibaren 3 gün boyunca proje çalışması yapacak, söz konusu güzergahta trafik akışı kontrollü olacak.
 
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde yapılacak yüksek gerilim proje çalışmasından dolayı 23 Temmuz Pazar, 24 Temmuz Pazartesi ve 25 Temmuz Salı günleri, sabah 06.00’dan akşam 21.00’e kadar söz konusu güzergahtaki her iki şeritte trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Kıb-Tek açıklamasında, söz konusu tarihlerde ve saatlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, dikkatli olması istendi.

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