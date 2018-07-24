Kıb-tek'ten yarın elektrik kesintisi olduğu bildirildi...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Alsancak’ın doğusu, Çevre Yolu dağ yönünde kalan Santa Fe Sitesi, Fikri Terkan Siteleri ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

