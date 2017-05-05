Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 16:52

KIB-TEK'ten SEDAŞ'a Ziyaret

KIB-TEK'ten SEDAŞ'a Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile KIB-TEK Çağrı Merkezi sorumlusu Tuluy Kalyoncu ve beraberlerindeki heyet, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin “SCADA Projesi”ni incelemek ve bilgi almak üzere Sakarya’ya gitti.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, SEDAŞ SCADA Kumanda Merkezi’ne ilişkin bilgi verilerek, merkezin son sistem teknolojik alt yapısı ve milyonlarca veriyi anlık analiz edebilme kabiliyeti, akıllı şebeke alt yapısı, dağıtım faaliyetine ait  fonksiyonel işlemleri yapabilme özellikleri bulunduğu belirtildi.

SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, KIB-TEK heyetine ayrıntılı bilgi verdi,  heyet SCADA Komuta Merkezi’nde gözlemlerde bulundu.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN:“DAHA ÖNCE MERKEZ OLAN KÖY BU YOLLA BİRLİKTE ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK” ÖZGÜRGÜN:“DAHA ÖNCE MERKEZ OLAN KÖY BU YOLLA...
“Kuzey Kıbrıs Festivali” “KKTC’yi Londra’ya Taşıyoruz” Sloganı İle Yapılıyor “Kuzey Kıbrıs Festivali” “KKTC’yi Londra’ya...
İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Temsilcileri İle Bir Araya Geldi İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası...
Londra'da "kuzey Kıbrıs Festivali" Başladı Londra'da "kuzey Kıbrıs Festivali" Başladı
“boşluk” Oyunu Lise Öğrencileri İle Buluşuyor “boşluk” Oyunu Lise Öğrencileri İle Buluşuyor
Ctp, Ubp-dp Hükümetini “adaletsizlik Ve Partizanlıkla” Suçladı Ctp, Ubp-dp Hükümetini “adaletsizlik Ve Partizanlıkla”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN:“DAHA ÖNCE MERKEZ OLAN KÖY BU...

Haberi Oku