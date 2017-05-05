KIB-TEK'ten SEDAŞ'a Ziyaret

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, SEDAŞ SCADA Kumanda Merkezi’ne ilişkin bilgi verilerek, merkezin son sistem teknolojik alt yapısı ve milyonlarca veriyi anlık analiz edebilme kabiliyeti, akıllı şebeke alt yapısı, dağıtım faaliyetine ait fonksiyonel işlemleri yapabilme özellikleri bulunduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile KIB-TEK Çağrı Merkezi sorumlusu Tuluy Kalyoncu ve beraberlerindeki heyet, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin “SCADA Projesi”ni incelemek ve bilgi almak üzere Sakarya’ya gitti.