Kıb-Tek'ten Açıklama

Kamuoyuna Açıklama

İsmet Akim’in bu ani çıkışını bir kenara itilmişlik psikolojisi, siyasette yok olmuşluğun getirdiği bir buhranla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyoruz. Yıllarca yönettiği bir kurumu bu şekilde karalamak, eski bir Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’na ve de üstüne üstlük Sayıştay Başkanlığı yapmış birine yakıştırmadığımız gibi, ispat etmekle yükümlü olduğu bu yalan iddiaları ortaya atmasını “oyuncağı elinden alınmış ve ilgi isteyen bir çocuk” saldırganlığı içerisinde söylediğini düşünüyoruz.İsmet Akim’in ortaya koyduğu iddiaları kanıtlamaya davet ederken, gerek Akim, gerekse de sarf ettiği mesnetsiz sözleri, görüşümüzü hiç sormadan yayınlayan ya da gerçekmiş gibi yansıtan basın yayın kuruluşları ile ilgili tüm yasal haklarımızı hem kişisel hem de kurumsal olarak sonuna kadar arayacağımızın ve bu konuda hukukçularımıza talimat verdiğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Gerek İsmet Akim’in yalan iddiaları, gerekse de Kıbrıs Türk Halkı adına yönettiğimiz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun genel işleyişi ile ilgili bilgiye ulaşmak isteyen tüm basın mensuplarına kapımızın en şeffaf şekilde açık olduğunu bildiririz.Hasan Erçen Gürcan ErdoğanYönetim Kurulu Genel MüdürBaşkanı