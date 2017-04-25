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25 Nisan 2017 Salı 14:33

Kıb-Tek'ten Açıklama

Kıb-Tek'ten Açıklama
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Kamuoyuna Açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’in bir televizyon kanalında, bizler Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü hakkında yaptığı mesnetsiz, dayanaksız ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddia ile suçlamaları ibretle izledik ve yansımalarını takip ediyoruz.

İsmet Akim’in bu ani çıkışını bir kenara itilmişlik psikolojisi, siyasette yok olmuşluğun getirdiği bir buhranla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyoruz. Yıllarca yönettiği bir kurumu bu şekilde karalamak, eski bir Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’na ve de üstüne üstlük Sayıştay Başkanlığı yapmış birine yakıştırmadığımız gibi, ispat etmekle yükümlü olduğu bu yalan iddiaları ortaya atmasını “oyuncağı elinden alınmış ve ilgi isteyen bir çocuk” saldırganlığı içerisinde söylediğini düşünüyoruz.

İsmet Akim’in ortaya koyduğu iddiaları kanıtlamaya davet ederken, gerek Akim, gerekse de sarf ettiği mesnetsiz sözleri, görüşümüzü hiç sormadan yayınlayan ya da gerçekmiş gibi yansıtan basın yayın kuruluşları ile ilgili tüm yasal haklarımızı hem kişisel hem de kurumsal olarak sonuna kadar arayacağımızın ve bu konuda hukukçularımıza talimat verdiğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Gerek İsmet Akim’in yalan iddiaları, gerekse de Kıbrıs Türk Halkı adına yönettiğimiz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun genel işleyişi ile ilgili bilgiye ulaşmak isteyen tüm basın mensuplarına kapımızın en şeffaf şekilde açık olduğunu bildiririz.


Hasan Erçen                                                    Gürcan Erdoğan
Yönetim Kurulu                                                 Genel Müdür
Başkanı  



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