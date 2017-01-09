“Kıb-Tek Neden Şikayetçi Olmuyor?”



Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde yer alan bir su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne kabloyla kaçak elektrik aktarımında bulunmaya devam ettiği belirtildi.Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde yer alan bir su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne Kıb-Tek’in bilgisi olmadan elektrik aktarımında bulunmaya devam ettiği öne sürüldü.Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlar, Latif’in su kuyusundan kabloyla elektrik aktarımında bulunmaya devam ettiğini, köyde gündüz çok fazla vatandaşın evde olmamasından dolayı kabloyu taktığı, akşam saatlerinde ise fark edilmemesi için kabloları topladığını belirtiyor.Belediye başkanlarının dokunulmazlığının olmadığını söyleyen vatandaşlar, Kıb-Tek’in gerekli soruşturmayı neden başlatmadığını, birçok çocuğun dışarda oynadığını, tehlikeli bir şekilde evlerin önünden kabloların geçtiğini, birisinin elektrik akımına kapılması sonucunda kimin sorumlu olacağını sordu.Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde yer alan bir su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne Kıb-Tek’in bilgisi olmadan elektrik aktarımında bulunmaya devam ettiği öne sürüldü.Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlar, Latif’in su kuyusundan kabloyla elektrik aktarımında bulunmaya devam ettiğini, köyde gündüz çok fazla vatandaşın evde olmamasından dolayı kabloyu taktığı, akşam saatlerinde ise fark edilmemesi için kabloları topladığını belirtiyor.Belediye başkanlarının dokunulmazlığının olmadığını söyleyen vatandaşlar, Kıb-Tek’in gerekli soruşturmayı neden başlatmadığını, birçok çocuğun dışarda oynadığını, tehlikeli bir şekilde evlerin önünden kabloların geçtiğini, birisinin elektrik akımına kapılması sonucunda kimin sorumlu olacağını sordu.Yeni Bakış