Kıb-Tek Genel Müdürü Gürkan: “Güney Kıbrıs İle Enerji Bağlantısı Devam Ediyor”



Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Mehmet Salih Gürkan, Kıbrıs’ın iki kesimini birleştiren ve acil durumlarda şebekelerin birbirine destek sağlaması amacını taşıyan elektrik bağlantısının şimdilik süre belirtilmeden uzatıldığını bildirdi.

Gürkan, Kıbrıs müzakerelerinde güven yaratıcı önlemler kapsamında iki kesimdeki elektrik şebekesi arasında kurulan bağlantının süresinin normalde bugün itibariyle dolduğunu, ancak AKSA santralinde yaşanan sıkıntıdan dolayı muhataplarına gönderdikleri ihtiyaç mesajına olumlu yanıt aldıklarını kaydetti.

Konu ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a bilgi veren Kıb-Tek Genel Müdürü Gürkan, iki şebeke arasında kurulan bağlantının acil durumlar için çok büyük önem taşıdığını belirterek, bu bağlantının her iki kesim için de önemli olduğuna işaret etti.

Gürkan, şebeke üzerinden kayda değer bir alışveriş olmadığını, ancak bağlantının devamı için çok az miktarda alımlar yapıldığını ifade ederek, sistemin kalıcı olması ve sürekli bağlı kalınması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bağlantının en büyük avantajının; her hangi bir sebepten Türk veya Rum tarafında yaşanabilecek bir enerji kesintinin anında alımla vatandaşa yansıtılmayacak olmasını gösteren Gürkan, Rum tarafında maliyetlerin Türk tarafına göre daha yüksek olduğunu, bu yüzden sürekli enerji alımının avantajlı olmadığını ancak anlık alımlar için bağlantının büyük avantaj olduğunu vurguladı.

Gürkan, işbirliğinin sürekliliğinin büyük avantaj olduğu bilinciyle bağlantının sürekli olması istediklerini, bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını, ancak diğer tarafın bu konuda yavaş hareket ettiğini söyledi.

Şu anda bağlantının Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesindeki iletim hatlarından yapıldığını ve sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Gürkan, bu konuda sürekli bir bağlantı için sistem analizi, koruma ve ayarların önem taşıdığını, çünkü sürekli bağlantının sistemin tek hale gelmesi anlamına geleceğini anlattı.

Sistemin güvenilirliliğinin artırılması ve bağlantının uzun vadeli, kalıcı bir anlaşma ile oluşturulmasını istediklerini ifade eden Gürkan, bağlantının prensip olarak iki kesimin birinde herhangi bir santral arızası, teknik hata ve benzeri sorunlardan doğacak ihtiyaca karşı diğer sisteme destek vermesini öngördüğüne dikkat çekti.

Gürkan, AKSA olayı yaşanınca “acil durum olabilir” diye Rum tarafı ile bağlantıya geçtiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını ifade ederek, bağlantının süre belirtilmeden şimdilik uzatıldığını, ancak kalıcı olmasının büyük avantaj olduğunu vurguladı, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gürkan, “Bağlantı sürekli değil ama acil ihtiyaçlarda yapılacak enerji alımı için önemli ve faydalı bir işbirliğidir, sürekli hale getirilmesine pozitif bakıyoruz, bu işbirliği her iki taraf için de avantajdır” dedi.