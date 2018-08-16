Kıb-Tek Eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın Avukatından Açıklama: “Tutuklanmadı, Hakkında Ceza Davası Dahi Yok”



“MÜVEKKİLİM ERDOĞAN İLE İLGİLİ OLARAK, KIB-TEK MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI ESNADA, İMZASINA SUNULAN BORDROLARI İMZALAMASI GEREKÇESİYLE CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

“TUTUKLANMADI, HAKKINDA CEZA DAVASI DAHİ BULUNMAMAKTADIR”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski müdürü Gürcan Erdoğan’ın avukatı Şefik Aşçıoğulları, Müvekkili Gürcan Erdoğan ile ilgili olarak, “Kıb-Tek müdürlüğü yaptığı esnada, imzasına sunulan bordroları imzalaması gerekçesiyle cezai soruşturma başlatıldığını” ancak tutuklanmadığını açıkladı.

Aşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Gürcan Erdoğan’ın yaşamış olduğu hukuki süreç ile ilgili bilgi verdi, tutuklandığı şeklindeki haberleri yalanladı.

Açıklamada süreçle ilgili şu bilgiler verildi:

“Müvekkilim Gürcan Erdoğan ile ilgili olarak, Kıb-Tek müdürlüğü yaptığı esnada, imzasına sunulan bordroları imzalaması gerekçesiyle cezai soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilim, polislik görevini icra eden tahkikat memurunun bildirimi üzerine, yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla kendisinden talep edildiği şekilde davranmıştır.

Müvekkilim ile ilgili olarak basında çıkan ‘tutuklandı’ veya ‘Mağusa Devlet Hastanesinde yatılı olarak tedavi görüyordu’ meyanındaki açıklamaların ise hiçbiri doğru değildir.

Müvekkilim tutuklanmadan, kendisinden istenilen saatten önce Lefkoşa Ceza Mahkemesinde hazır bulunmuş ve KKTC Yargı sistemi gereği, aleyhine açılma ihtimali bulunan Davada hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, rutin olarak adlandırılan teminata bağlanma sürecine tabi tutulmuştur.

“HAKKINDA CEZA DAVASI DAHİ YOK”

Müvekkilim hakkında şu an mevcut bir ceza davası dahi bulunmamaktadır. Bu bir yana, müvekkilimin, hakkında bir ceza davası ikame edilse dahi, bu davadan beraat etme ihtimali vardır.

‘Suçluluğu muhterem mahkeme önünde ispat edilinceye değin herkes masumdur’. Bu ilke, ‘masumluk karinesi’ olarak bilinmekte olup, Ceza Hukukunun temel ilkelerinden, belki de en önemlilerinden, birisidir.

Basında çıkan haberlerin içeriğinde ise, müvekkilim sanki bu suçu işlemiş ve sanki Muhterem Mahkemece mahkûm edilmiş gibi bir intiba yaratılmaya çalışılmaktadır.”

