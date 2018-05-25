Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008
3 araç trafikten men edildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Girne'de markette hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Uyuşturucu ile yakalandı
Kapat

Kıb-Tek 11 Kv izolatör değişimi çalışmalarına başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıyla başlattığı çalışmalarına dün Güzelyurt ve bölgesi için ilk adımı attı.Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, başlayan 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına diğer bölgelerden Kıb-Tek personeli de destek veriyor. Kesinti ve arızaları asgariye indirmeyi hedefleyen çalışmalar, 1974 yılından...

Kıb-Tek 11 Kv izolatör değişimi çalışmalarına başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıyla başlattığı çalışmalarına dün Güzelyurt ve bölgesi için ilk adımı attı.Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, başlayan 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına diğer bölgelerden Kıb-Tek personeli de destek veriyor. Kesinti ve arızaları asgariye indirmeyi hedefleyen çalışmalar, 1974 yılından...

25 Mayıs 2018 Cuma 13:09
Kıb-Tek 11 Kv izolatör değişimi çalışmalarına başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıyla başlattığı çalışmalarına dün Güzelyurt ve bölgesi için ilk adımı attı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, başlayan 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına diğer bölgelerden Kıb-Tek personeli de destek veriyor. Kesinti ve arızaları asgariye indirmeyi hedefleyen çalışmalar, 1974 yılından beri Güzelyurt ve bölgesinde ilk kez yapılacak olması nedeniyle bir “ilk” özelliği taşıyor. Çalışmaların en az bir yıl, en çok 18 ay sürmesi planlanıyor.
Planlanan projeler sonucunda, Güzelyurt Bölgesi’nde bulunan orta gerilim fiderler ve ana hatlar güçlendirilerek bölgedeki kesintiler asgariye indirilip, oluşacak kesintilerin daha erken sürede tespit edilmesi ve kesinti oluşan bölgelerin enerjilenmesi sağlanacak.
Bölgede planlanan projelerin başında yeni inşa edilen Cengizköy Trafo Merkezi, bölgeye yeni fider tesisi (Lefke Avrupa Üniversitesi Bölgesi) 22 kV yer alıyor. Projede öngörülen maliyet 195.864 Sterlin olarak belirlendi.
Kıb-Tek herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için duyurulan elektrik kesintileri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, verdikleri rahatsızlıklar nedeniyle Kıbrıs Türk halkından özür diledi.
Güzelyurt Bölgesinde bu kapsamda planlanan diğer orta gerilim projeleri ise şöyle;
“Doğancı-Yeşilyurt (Pendaya) fider ile Kalilant fiderin mevcut ring bağlantısının takviyesi projesi.

banner277
Exp. fiderdeki mevcut orta gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Yılmazköy fiderindeki mevcut orta gerilim gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesine ek olarak Akçay’da Kalkanlı fider ile Serhatköy (Yılmazköy) fiderin birleştirilmesi(ring) projesi.
Yeşilyurt (Pendaya) fiderden mevcut orta gerilim gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Gemikonağı (Kavavostazi) fiderdeki mevcut orta gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Doğancı - Yeşilyurt (Pendaya) fider ile Kalilant fiderin ringe alınması projesi.
Güneşköy’de su pompaları fider ile Kumköy fideri birleştirilmesi(ring) ve Kumköy fiderin ODTÜ fidere olan bağlantının takviyesi projesi.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 16:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı: “(reynar’ın) İstifası İle Neticelendirdiği Davalar Arasında Bağlantı Kurulması, En Hafif Şekli İle Gerçeklerin Çarpıtılmasıdır
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı: “(reynar’ın) İstifası İle Neticelendirdiği Davalar Arasında Bağlantı Kurulması, En Hafif Şekli İle Gerçeklerin Çarpıtılmasıdır"
Tacizle Suçlanan Weinstein New York'ta Teslim Oldu
Tacizle Suçlanan Weinstein New York'ta Teslim Oldu
Nami, Serbest Liman Ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Nami, Serbest Liman Ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Besim: “sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Sağlık Bakanı Besim: “sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor
Basın-sen Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi: “sisteme Karşı Bir İsyan”
Basın-sen Reynar’ın İstifasını Değerlendirdi: “sisteme Karşı Bir İsyan”
Gaü Kurucu Rektörü Akpınar: “hükümetimiz Ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”
Gaü Kurucu Rektörü Akpınar: “hükümetimiz Ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”
Ufü’de Yazarlık Çalıştayı
Ufü’de Yazarlık Çalıştayı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim