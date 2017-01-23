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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:24

Khyd’nin Kanser Farkındalık Seminerleri Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminer Programı, Yeşilyurt İlkokulunda gerçekleştirildi.

Khyd'nin Kanser Farkındalık Seminerleri Devam Ediyor
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YEŞİLYURT İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE KANSER HASTALIĞI ANLATILDI

Lefkoşa, 23 Ocak 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminer Programı, Yeşilyurt İlkokulunda gerçekleştirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, seminer programı Yeşilyurt İlkokulu 3, 4. ve 5. sınıf öğrenci ve öğretmenlerine yönelik yapıldı.

Seminer kapsamında, görsel sunumlar eşliğinde kanser hastalığı anlatılarak, hastalığın ne olduğu, nasıl meydana geldiği, ne tür risk faktörlerinin hastalığı oluşturduğu (sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve diğer tütün mamulleri kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, güneş ışınları, çevre kirliliği ve teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımı gibi…) belirtiler ve hastalıktan nasıl korunulabileceği konuları aktarıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışma ve Eğitim Çalışmaları Birimi olarak Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından gerçekleştirilen farkındalık programında, bilgi ve tecrübelerinin detayları öğrencilere multivizyon eşliğinde görsel sunum olarak aktarılarak, bilinçlendirici broşürlerle yazılı bilgiler de sunuldu.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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