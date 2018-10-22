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Khyd Başkanı Kocaismail: “kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Hayata Geçiyor”

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği, her kesimden vatandaş ve hastalarla bütünleşerek, uzun süredir geçirilmesi için mücadele verdiği “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası

Khyd Başkanı Kocaismail: “kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Hayata Geçiyor”

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği, her kesimden vatandaş ve hastalarla bütünleşerek, uzun süredir geçirilmesi için mücadele verdiği “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
Khyd Başkanı Kocaismail: “kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Hayata Geçiyor”
Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği, her kesimden vatandaş ve hastalarla bütünleşerek, uzun süredir geçirilmesi için mücadele verdiği “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası"nın Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde bulunması nedeniyle meclisi ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Yönetim Kurulu bugün Meclis’e giderek, yasanın geçirilmesi konusunda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve bazı milletvekillerinden destek talep etti. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 25 yıldır talep edilen “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası”nın onaylanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocaismail, yasanın geçmesiyle, kanser teşhisi konulan herkesin hastalığı bildireceğini, ülkenin kanser haritasının çıkarılmasına olanak sağlayacağını vurguladı. 
Dernek yetkilileri, 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı nedeni ile bakanlara ve milletvekillerine pembe kurdele de taktı. 
(GÖZ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI  

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