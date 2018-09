KHYD Yetkilileri, Meme Kanserinde Farkındalık Ayı Dolayısıyla Basın Toplantısı Düzenledi

KOCAİSMAİL: “KANSER BİLDİRİM ZORUNLULUĞU YASASI GEÇMELİ”



ÇAĞLAR: “HER 5 ERKEKTEN BİRİ VE HER 6 KADINDAN BİRİ YAŞAMI BOYUNCA KANSERE YAKALANACAK”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yetkilileri, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, kanser hastalığının dünyada yaygınlaştığına dikkat çekerek, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.



Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasasının Cumhuriyet Meclisi’nde bulunduğunu anımsatarak, yasanın en kısa sürede geçmesinin kanserle mücadelede önem taşdığını belirtti.



Dernek Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar da verilerin her 5 erkekten biri ve her 6 kadından birinin yaşamı boyunca kansere yakalanacağını gösterdiğini söyleyerek, kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanserinin geldiğini kaydetti.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği, dernek binasında “1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ile Dernek Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar konuşma yaptı.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasının başında tedavi alan, teşhis alan, tedavisi süren veya bitenleri temsilen farkındalık ve destek için bu yıl pembe fuların kullanılacağını söyleyerek, “1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” çerçevesinde 20 Ekim Pembe Gün’de fularların 5 TL’den satışa sunulacağını belirtti.



Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasa Tasarısının Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini dile getiren Kocaismail, 1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı sona ermeden yasanın geçmesini istediklerini söyledi.



Kocaismail, yasa ile hangi bölgelerde hangi kanser türlerinin daha yaygın olduğunun saptanacağı, genetik faktörler ve çevre faktörlerinin etkisinin araştırılacağı bir döneme ulaşılması temennisinde bulundu.



“150-200 YENİ KANSER VAKASI”

1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla pembe kurdele dağıtılacağını söyleyen Kocaismail, ülkede 150-200 civarında yeni kanser vakası olduğunu, yaş ortalamalarının 20’lere düştüğünü 30’lu yaşlarda da vaka artışlarının yaşandığını belirtti.



Meme kanserine yönelik tüm dünyada yeni araştırmalar yapıldığını, yeni ilaçların ortaya çıktığını dile getiren Kocaismail, hem tedavi hem de kaliteli yaşam sağlayan ilaçlar bulunduğunu söyledi. Kocaismail, “Meme kanserinden artık korkmuyoruz” dedi.



Erken teşhisin önemine işaret eden Kocaismail, meme kanserine yönelik bilincin ülkede de oturduğunu, erken teşhislerin yaşam kurtardığını ifade etti.



“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRMEMELİYİZ”

Düzenli kontrol, sağlıklı yaşam ve bağışıklık sistemini düşürmemeye özen göstermenin kanserden korunmada önem taşıdığını söyleyen Kocaismail, özellikle son yıllarda yapılan araştırmaların bağışıklık sisteminin önemine dikkat çektiğini belirtti.



Kocaismail, uyku düzeni, beslenmeye dikkat etmek gerektiğini, stresten, uzun süreli depresyonlardan uzak durmanın önemli olduğunu söyledi.



“KANSER TARAMASI ÖNEMLİ”

Yılda bir kez kanser taraması yapılması gerektiğini dile getiren Kocaismail, tarama yapılacak merkezlere de önem vermek ve cihazların kalitesine dikkat etmek gerektiğini kaydetti.



Kocaismail, çeşitli bölgelerdeki merkezlerle indirimli tarama anlaşmaları yapıldığını, ay boyunca bu indirimden faydalanılabileceğini belirtti.



Derneğin, meme kanseri hastalarına maddi destek yanında, özel sutyen, lenf-ödem korsesi, peruk, bone gibi destekler sağladığını belirten Kocaismail, tüm bağışçılara teşekkkür etti.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, meme kanserinin kadınlarda sıklıkla görüldüğünü ancak erkeklerde de ender olsa da görülebileceğini söyleyerek, erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı 2018 verilerine göre dünyada her yıl 18.1 milyon yeni kanser vakası tespit ediliğini söyleyen Çağlar, 9.6 milyon kişinin de kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.



2040 yılında her yıl görülen yeni kanser vaka sayısının 29.5 milyon kişiye ulaşacağının bildirildiğini söyleyen Çağlar, artan rakamların nüfus ve yaşlı nüfusun artması, insan yaşamını etkileyen faktörler, erken tanı gibi faktörlere bağlanabileceğini kaydetti.



Çağlar, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) 185 ülkeden elde ettiği verilerden hazırlanan raporda, her 5 erkekten biri ve her 6 kadından birinin yaşamı boyunca kansere yakalanacağı kaydedildi. Ayrıca, her 8 erkekten birinin ve her 11 kadından birinin de kanser nedeniye yaşamını kaybedeceği bilgisi de paylaşıldı”



Kanser vakaları ile ilgili raporda, kanser vakaları içinde akciğer kanserinin en sıklıkla görülen ve en ölümcül olduğunu söyleyen Çağlar, bunu kadınlarda meme kanseri ve bağırsak kanserlerin izlediğini kaydetti.



“EN SIK GÖRÜLEN TÜR AKCİĞER KANSERİ”

Çağlar, dünyada en sıklıkla görülen kanser türleri arasında ;akciğer kanseri (2.094 milyon) (11.6%), meme kanseri (2.089 milyon) (11.6%), kolorektal (bağırsak) kanserleri (1.8 milyon) (10.2%), prostat kanseri (1.3 milyon) (7.1%) ve mide kanserinin (1.0 milyon) (5.7 %) yer aldığını söyledi.



Çağlar, kadın ve erkeklerde görülen kanserler ve sıklıkları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Kadınlar arasında en sıklıkla görülen kanser türleri sırasıyla meme kanseri (24.2%), bağırsak kanseri (9.4%), akciğer kanseri (8.4%), rahim ağzı kanseri (6.6%) ve tiroid kanseridir (5.1%) .



Erkeklerde en sıklıkla görülen kanserler arasında akciğer kanseri (14.5%), prostat kanseri (13.5%), bağırsak kanseri (10.9%), mide kanseri (7.2%) ve karaciğer kanseri yer alır. (6.3%)”



Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de kadınlar arasında en sıklıkla görülen meme kanserinin erken tanı konduğu takdirde tedavide başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türü olduğunu belirten Çağlar, şöyle devam etti:

“Bu nedenden dolayı meme kanserinin tanısında memedeki her değişikliğin önce kişiler tarafından fark edilerek hiç vakit kaybetmeden ilgili uzmanlara başvurması büyük önem taşımaktadır. Bu değişiklikler sırasıyla, memede kitlenin ele gelmesi, meme başında düzleşme, içeriye çekilme, küçülme, büyüme, kabuklanma, çatlama veya sertleşme, meme derisinde ödem, portakal kabuğuna benzer görüntü oluşması, memede asimetri ve şekil bozukluğu, koltuk altında sert kitle veya beze, meme derisinde iyileşmeyen yara, meme yapısında ve şeklinde değişiklik, bir memenin diğerine göre daha sarkık bir şekil alması, meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kızarıklık, meme başlarının pozisyonlarında değişiklik, meme başından kanlı veya renkli akıntı gelmesi, meme yapısındaki damarlarda belirginleşme şeklindeki belirtiler meme kanserinin bir belirtisi olabileceği gibi başka hastalıklarda da görülebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu tür belirtiler görüldüğü zaman, hiç vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanına başvurulması sağlık açısından büyük önem arz etmektedir.”



“DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIYOR”

Meme kanserinde mücadelede şu aşamada yapılabilecek en doğru yaklaşımın, meme kanserinin erken tanınmasına yönelik birey olarak yapılması gerekenleri yerine getirmek olduğuna işaret eden Çağlar, kadınların 20 yaşından itibaren aylık düzenli olarak meme kontrollerini yapmaları, mamografi, ultrasonografi gibi erken tanı hizmetlerinden yararlanmaları gerektiğini belirtti.



Hastalığın erken teşhisi yönünde yapılacaklar dışında, meme kanserinin oluşumunda risk faktörü oluşturabileceği düşünülen birçok faktörden korunabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Çağlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek, kilo ve stres kontrolüne dikkat etmek, hareketli yaşam, tütün ve alkolden uzak durmak gibi adımlar atmanın önemli olduğunu vurguladı.



“Meme kanseri erken tanısı mümkün olabilen, erken tanındığı takdirde tedavi edilebilirlik ve kişiye sağlıklı yaşam şansını kazandırabilen önemli bir kanser türüdür. Bu nedenle hastalıktan değil hastalıkta geç kalmaktan korkalım” diyen Çağlar, meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, erken tanı imkanlarından yararlanma çağrısında bulundu.



Basın topantısında, 1 -31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı etkinlik programı ile, ay boyunca Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde tarama kampanyası gerçekleştirecek olan hastaneler / tanı merkezi ve kampanya fiyatları bilgileri paylaşıldı.