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31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:08

Khk Yeterlik Sınavları Hafta Sonu Yapıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Yeterlik Sınavları, Cumartesi Üst Düzey ve Alt Düzey, dün de Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi olmak üzere yapılarak tamamlandı.

Khk Yeterlik Sınavları Hafta Sonu Yapıldı
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Yeterlik Sınavları, Cumartesi Üst Düzey ve Alt Düzey, dün de Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi olmak üzere yapılarak tamamlandı.

KHK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na 591 kişi, Alt Düzey Yeterlik Sınavı’na 641 kişi, Orta Düzey Yeterlik Sınavı’na 901 kişi ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı’na da 19 kişi olmak üzere toplam 2 bin 152 kişi katıldı.

Sınavlardaki başarı oranları üst düzeyde yüzde 12.85, alt düzeyde yüzde 11.8, orta düzeyde yüzde 8.87, ortaokul düzeyinde ise yüzde 10.5 oldu.

SONUÇLAR 3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Sınav sonuçları khk.kamunet net adresli web sayfasından duyuruldu.

Açıklamada, web sayfasından açıklanan sonuçların geçici olduğu, sonuçların 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşeceği bildirildi.

Yeterlik sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri, 3 iş günü itiraz süresinden sonra sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.

(GÖZ/GÜL)

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