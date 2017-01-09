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09 Ocak 2017 Pazartesi 10:52

KGS BAŞVURULARI 13 OCAK’A KADAR UZATILDI

Kolej Giriş Sınavları (KGS) kayıt işlemleri 13 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.

KGS BAŞVURULARI 13 OCAK'A KADAR UZATILDI
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KGS BAŞVURULARI 13 OCAK’A KADAR UZATILDI

Kolej Giriş Sınavları (KGS)  kayıt işlemleri 13 Ocak Cuma  gününe kadar uzatıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kayıtlar  okul saatlerinde KGS Kayıt Merkezleri olan; Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yapılabilecek.

Kayıt esnasında adayların, KKTC doğum belgesinin aslı (son altı ay içerisinde alınmış) veya TC kimlik kartı veya diğer ülke pasaport fotokopisi. Bir adet vesikalık fotoğraf, Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu, Öğrenci Belgesi (fotoğraflı), İkametgah Belgesi ve sınav kayıt merkezinden alınıp doldurulmuş sınav başvuru formunu yanında bulundurması gerekiyor.

Aday öğrenciye, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adına hazırlanmış fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek Adaylar, sınav giriş belgesini ve KKTC doğum belgesi veya TC kimlik kartını veya diğer ülke pasaportunu sınav günü yanında bulundurması zorunlu olacak.

Sınav ücreti olan 100 TL’nin ise Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndaki Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Fonu 10-304-83078 numaralı hesaba yatırılması gerekiyor.

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