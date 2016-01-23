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KGS 1. Basamağı'nın Sonuçları Açıklandı

KGS 1. Basamağı'nın Sonuçları Açıklandı

23 Ocak 2016 Cumartesi 19:03
KGS 1. Basamağı'nın Sonuçları Açıklandı
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KGS 1. Basamağı'nın Sonuçları Açıklandı
Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) 1. Basamağının sonuçları açıklandı.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış yaklaşık 2 bin öğrenci katılmıştı. Cevap kağıtları optik okuyucu işlemi ile değerlendirildi.

Sınav sonuclarını öğrenmek için altaki linke tıklayın
http://www.mebnet.net/?q=content/2016-kgs-1-s%C4%B1nav-sonu%C3%A7lar%C4%B1-ilgili-kolejlere-kay%C4%B1t-yapan-aday-%C3%B6%C4%9Frencilerin-aday-numaralar%C4%B1na
Kolejlerin ayrılan kontenjanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yeni değerlendirmeler sonucunda Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfı kontenjanı 5 kişi artırılarak 30 olarak belirlendi. Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 130, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 80, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 75, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 60, Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 30 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 495 öğrenci 2016-2017 Öğretim Yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etti. 
Son Güncelleme: 23.01.2016 21:16
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