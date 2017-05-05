Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (Key-Der) adında yeni bir dernek kuruldu.

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (Key-Der) adında yeni bir dernek kuruldu.

Key-Der’den yapılan açıklamaya göre Neriman Çakır başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Fırat Borak (genel sekreter), Orhan Dilek, (sayman), Osman Yabancı, Murat Bağador, Mustafa Çakır, Saner Kol, Seher Çakır, Mehmet Kibaroğlu, Şaban Ateş(üye).

Dernek Başkanı Neriman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, derneğin amacını; yaşanabilir bir dünya için huzuru, barışı, adaleti, hoşgörüyü, sevgiyi refahı yaymak, ortak kültürel değerleri koruma ve yaygınlaştırmaya katkı sağlamak olarak özetledi.

(YIL/ŞEB)