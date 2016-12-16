Ketie Klerides UKÜ’de Konuşma Yaptı

“BUGÜN KİLİSE ÇOK BÜYÜK BİR ROL OYNAMIYOR ANCAK HALÂ HALK ÜZERİNDE ETKİSİ VAR”

KLERİDES, BUGÜN HER İKİ LİDERİN DE AYNI HEDEF ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞINI, GEÇMİŞTE HEDEFLERİN FARKLI OLDUĞUNU KAYDETTİ

Kıbrıs Rum Yönetimi Yurt Dışı ve Dini Gruplar Sorumlusu Ketie Klerides, Kilise’nin geçmişe kıyasla siyasette büyük rol oynamadığını söyledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün davetiyle üniversitede Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konuşma yapan Ketie Klerides, Kıbrıs sorununun iki tarafta farklı anlatıldığını ancak sorunun çözülmesi için bir tarafın diğer tarafın endişelerini görmeye çalışması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak için tavizlerin verilmesi gerektiğini, bunun da her iki tarafın tüm taleplerinin yerine gelmeyeceği anlamı taşıdığını belirten Klerides, bugün her iki liderin iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapıda çözüme ulaşmak için kararlı olduklarını gördüğünü söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın konfederasyon veya iki ayrı devlet istediği için geçmişte federal bir çatı altında çözüme ulaşılamadığını savunan Klerides, ancak Akıncı ve Anastasiadis’in bugün aynı hedef doğrultusunda hareket etmekte olduğunu savundu.

Adanın güneyinde bulunan gaz yataklarından çıkarılacak gazın Türkiye üzerinden AB ülkelerine nakil edilmesinin kabul gören en karlı yöntem olduğunu kaydeden Klerides, çözümün doğal gaz zenginliklerinden azami şekilde faydalanılabilmesi açısından gerekli olduğunu da belirtti.

KİLİSENİN ROLÜ

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un açıklamalarına da değinen Klerides, son dönemde zaman zaman çok yararlı olacak açıklamalar yapmasa dahi, ifadelerinde yumuşama gözlemlendiğini söyledi.

1960’tan önce Kıbrıslı Rumların Yunanistan ile birleşme, Kıbrıslı Türklerin ise taksim istediğini; bunun sonucunda da bir “taviz” olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu anlatan Klerides, “1960’larda kimsenin bağımsızlık istemediğini” kaydetti.

Kilise’nin o dönemde ön planda rol aldığını anlatan Klerides “Bugün, Kilise çok büyük bir rol oynamıyor ancak halkın üzerinde belli bir etkisi halen var” dedi.

Klerides, Kıbrıs’ta bir tarafın kendisini mağdur, karşı tarafı da suçlu olarak göstermeye çalıştığını; bu yaklaşımların her iki taraftaki medya tarafından da destek gördüğünü kaydetti.

ELAM HAYAL KIRIKLIĞI

Her iki liderin çözüm için çabalarını takdir ettiğini de anlatan Klerides, aşırı sağcı ELAM’ın Güney Kıbrıs’ta mecliste temsiliyet hakkı kazanmasından hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi.

ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la ilgili bir soru üzerine Klerides, Erdoğan’ın iç ve dışta pek çok sorunla yüz yüze olduğunu, Kıbrıs sorununun çözümünün bunların arasında en kolay çözülebilecek olmasından dolayı, çözüm sürecine destek vermesini beklediğini söyledi.

Adadaki Kıbrıslı Rumların çoğunlukta olmaları nedeniyle söz hakkının kendilerinde olması gerektiğine inandıklarını, Türkiye’nin Kuzey’deki askeri varlığının da Kıbrıslı Türklere güven verdiğini kaydeden Klerides, bunun da aşılması gereken sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

İKİ HALKIN FARKILIKLARI

İki halktaki farklılıkların kalıcı bir çözüme engel olabileceği endişesiyle ilgili olarak ise Klerides, farklılıkların birlikte yaşamaya engel olmaması gerektiğini, farklılıkların birer zenginlik olarak görülmesi gerektiğini, coğrafik olarak da adaya olan sevginin iki halkım birlikte yaşamasını sağlayacak en güçlü unsur olduğunu söyledi.