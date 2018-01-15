Kestane cep yaktı!

Hafta sonu kurulan Pazar yine ülkenin dört bir yanından vatandaşları ağırladı. Fiyatlarda ise en yüksek fiyat kestane olarak başı çekti ve kilosu 20 TL’den tezgahlarda yer aldı.

Her pazar günü Lefkoşa Otobüs Terminali içerisine kurulan meyve ve sebze pazarı bu hafta yine ziyaretçilerini ağırladı. Pazarda fiyatlar bir önceki hafta ile pek bir değişiklik göstermedi. Fakat markette ve manavlarda bu kadar çok çeşidi birlikte bulamayan vatandaş pazara uğramayı unutmuyor.

Domates ve salatalığın fiyatı değişmedi

Her evin mutfağında olmazsa olmaz domates bu haftaki 3 ile 4 TL arasında tezgahlarda yerini aldı, salatalık ise 5 TL’den satıldı. Sarma, marul, roka, maydanoz gibi yeşillikler ise 1 ile 3 TL arasında satıştaydı.

Bezelye ve fasulye 10 TL

Ev hanımlarının her gün ne pişirelim diyerek kara kara düşündüğü yemekliklerin fiyatları ise pazarda böyle yer aldı; bezelye ve taze fasulyenin kilosu 10 TL, dolmalık biber 13 TL, kabak 2 TL ve kolokas 5 TL’den tezgâhlardaydı.

Mandalina, portakal 2-3 TL

Meyve ve sebzelerde de çok bir fiyat değişikliği olmadı. Elma ve armut 5 TL, muz 6 TL, mandalina ve portakal 2 ile 3 TL arasında.

Kestane 20 TL

Pazarda taze fasulye ve bezelyenin fiyatlarını yüksek bulan vatandaş kestanenin fiyatını görünce şok oldu. Kestane fasulye ile bezelyenin fiyatını 2’ye katladı ve 20 TL’den satışa sunuldu.