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04 Aralık 2017 Pazartesi 08:40

Kesinleşen Adaylar 11 Aralık'ta İlan Edilecek...

Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları’nın, 7 Ocak 2018’deki yapılacak erken genel seçim için başvuru yapan adayları Cumartesi günü geçici olarak ilan etmesinin ardından seçime yönelik süreç işliyor…

Kesinleşen Adaylar 11 Aralık'ta İlan Edilecek...
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Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları’nın, 7 Ocak 2018’deki yapılacak erken genel seçim için başvuru yapan adayları Cumartesi günü geçici olarak ilan etmesinin ardından seçime yönelik süreç işliyor…

Kesinleşen adaylar 11 Aralık’ta ilan edilecek, 12 Aralık’ta ise propaganda süreci başlayacak.Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar ise 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak.Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Erken genel seçim sürecinde 8 parti yarışacak.Seçim için UBP, CTP, DP, TDP, TKP Yeni Güçler, Halkın Partisi, YDP ve MDP aday gösterdi.

YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise 2 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.Bu seçimde ilk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi oldu. Seçmenler, ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya oy verebilecek. Seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanılabilecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 16’sı Lefkoşa’dan, 13’ü Gazimağusa’dan, 10’u Girne’den, 5’i İskele’den, 4’ü Güzelyurt’tan ve 2’si Lefke’den seçilecek.YSK, 7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi nüfusu 230 bin 747; seçmen sayısını da 188 bin 688 olarak açıklamıştı. KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı. 
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