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Keser: “Kulaktan Duyma, Bilim Dışı Gerekçelerle Av Bölgeleri Ava Kapatılamaz”

Keser: “Kulaktan Duyma, Bilim Dışı Gerekçelerle Av Bölgeleri Ava Kapatılamaz”

18 Eylül 2018 Salı 13:58
Keser: “Kulaktan Duyma, Bilim Dışı Gerekçelerle Av Bölgeleri Ava Kapatılamaz”

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Güzelyurt bölgesinin evlerin avlularına kadar ava açıldığı iddialarının tamamen yalan olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kaydetti. 

Keser, tüzüğe göre, evlere ve meskun mahale 200 metreden az yaklaşmanın yasak olduğunu, bu yasağı çiğneyen olursa, olayın polislik olduğunu ve suç işleyenin cezalandırılacağını kaydetti. 

Bölge’nin ava açılmış olabileciğini ancak tüzükte uyulması gereken yasaklar bulunduğunu ifade eden Keser, genel olarak KKTC'nin her yerinde tarım yapıldığına göre, her yer ava kapatılacaksa, avcıların nerede avlanacağını sordu.

Keser şunları kaydetti:
“Güzelyurt bölgesi ava açılmadan önce ilgili daire ve uzmanlardan federasyonumuz tarafından görüş alındı ve bu görüş neticesinde Merkezi Av Komisyonu'na öneri sunduk.  Bölgede sadece narenciye üreticisi yoktur. Bostan, marul, böğrülce, zeytin, dirifil ve bunun gibi bir çok sulu tarım yapan çiftçimiz bize şikayette bulunup, bölgede fassa popülasyonunun arttığını ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi. Ortalama bir fassa 500 gr ağırlığındadır ve gün boyunca ağırlığının yarısı kadar da beslenebilme özelliğine sahiptir. 
Hırsızlık ve lastik vurma olayı tüm avcılara mal edilemez. Bu polislik bir olaydır ve suçu işleyen cezalandırılmalıdır. Bölge sadece üç gün ava açıldı ve yapılan avın faydası, zararından bin kat daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde ürünlere zarar veren yabani hayvanlarla mücadele için çiftçiler avcılara para bile vermektedir.”
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 17:14
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