Keser, Kıbrıs Türkünün Gerçek Yaşam Hikayelerini LAÜ Öğrencileri İle Paylaştı



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından “Eğreti Hayatlar ve Gazeteci Efdal Keser ile Söyleşi” etkinliği düzenledi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Haber Amiri Efdal Keser konuşmacı olarak katıldı.Öğrencilerle, kitap yazma serüvenini ve kamu yayıncılığı hakkındaki tecrübelerini paylaşan Keser, kamu yayıncılığının halk adına yayın yapmak ve halk tarafından denetlenmek olduğunu belirterek, mesleğin zorluklarından bahsetti.Kıbrıs Türk tarihiyle ilgili olarak yazılan kitapların genelde mücadele tarihini ele aldığına dikkat çeken Keser, ‘Eğreti Hayatlar’ isimli kitabında daha çok Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesi psikolojik durumunu yansıtmaya çalıştığını dile getirdi. Keser, kitabında yaşanmış gerçek olayları ele aldığını belirterek, kitabından bazı kesitler sundu ve bu olayları yakın çevresinden edindiği bilgilere göre derlediğini ifade etti.Etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Keser’e, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.