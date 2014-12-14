Kervansaray'da Yangın , 2 Çocuk Ölümden Döndü
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne Karaoğlanoğlunda Kervansaray bölgesi olarak bilinen bölgede Vakıflara ait apartmanlarda yangın çıktı.
Çocuklar Evde Kilitliydi
3 ve 5 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunun kilitli olarak evde bulundukları sırada çakmakla oynarken çıkan yangın büyüdü. Komşuların dumanları farketmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti .
ANNE BAYILDI , BABA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Yangının büyümesi ve duyulması üzerine olay yerine gelen ev sahipleri evdeki çocuklarına ulaşılıncaya kadar sinir krizleri geçirdiler , çocukların annesi bayıldı . Bayılan anne ile 3 ve 5 yaşındaki çocuklar ambulansla hastahaneye kaldırıldılar.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne Karaoğlanoğlunda Kervansaray bölgesi olarak bilinen bölgede Vakıflara ait apartmanlarda yangın çıktı.
Çocuklar Evde Kilitliydi
3 ve 5 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunun kilitli olarak evde bulundukları sırada çakmakla oynarken çıkan yangın büyüdü. Komşuların dumanları farketmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti .
ANNE BAYILDI , BABA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Yangının büyümesi ve duyulması üzerine olay yerine gelen ev sahipleri evdeki çocuklarına ulaşılıncaya kadar sinir krizleri geçirdiler , çocukların annesi bayıldı . Bayılan anne ile 3 ve 5 yaşındaki çocuklar ambulansla hastahaneye kaldırıldılar.
Son Güncelleme: 14.12.2014 16:31