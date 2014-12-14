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Kervansaray'da Yangın , 2 Çocuk Ölümden Döndü

Girne Kervansaray'da Vakıflara ait apartmanlarda yangın çıktı.

Kervansaray'da Yangın , 2 Çocuk Ölümden Döndü

Girne Kervansaray'da Vakıflara ait apartmanlarda yangın çıktı.

14 Aralık 2014 Pazar 16:16
Kervansaray'da Yangın , 2 Çocuk Ölümden Döndü
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 Kervansaray'da Yangın , 2 Çocuk Ölümden Döndü 

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne Karaoğlanoğlunda Kervansaray bölgesi olarak bilinen bölgede Vakıflara ait apartmanlarda yangın çıktı.

Çocuklar Evde Kilitliydi 

3 ve 5 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunun kilitli olarak evde bulundukları sırada çakmakla oynarken çıkan yangın büyüdü. Komşuların dumanları farketmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti . 

ANNE BAYILDI , BABA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Yangının büyümesi ve duyulması üzerine olay yerine gelen ev sahipleri evdeki çocuklarına ulaşılıncaya kadar sinir krizleri geçirdiler , çocukların annesi bayıldı . Bayılan anne ile 3 ve 5 yaşındaki çocuklar ambulansla hastahaneye kaldırıldılar. 



Son Güncelleme: 14.12.2014 16:31
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Girne Kervansarayda YangınGirne De Yangın
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