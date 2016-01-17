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Kervansaray Yeşil Alan Ve Çocuk Parkı İçin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin Kervansaray Yeşil Alan ve Çocuk Parkı düzenlenmesiyle ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kervansaray Yeşil Alan Ve Çocuk Parkı İçin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin Kervansaray Yeşil Alan ve Çocuk Parkı düzenlenmesiyle ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

17 Ocak 2016 Pazar 12:48
Kervansaray Yeşil Alan Ve Çocuk Parkı İçin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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 Girne Belediyesi’nin Kervansaray Yeşil Alan ve Çocuk Parkı düzenlenmesiyle ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgede bulunan Kervan Cafe’de saat 11.00’de başlayan toplantıya bölge sakinleri, muhtarlar ve Belediye meclis üyeleri ilgi gösterdi.

Toplantıda, Meclis Üyesi ve Asbaşkan Önder Kalfa, bölge ile ilgili sorunları dile getirerek, pek çok sorunun yıllarca çözümlenmediğine dikkat çekti. Kalfa, projeyle ilgili de memnuniyetlerini dile getirdi.

Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutkuise konuşmasında genelde Karaoğlanoğlu’nun özelde ise Kervansaray Bölgesi’nin sorunlarına dikkat çekti. Tutku, kaldırım eksikliğini dile getirdi; Girne Belediye Başkanı’na projeleri ve bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ “KERVANSARAY BÖLGESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, bu Pazar günü kendilerine zaman ayıran bölge halkına, muhtarlara ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Güngördü, bölgenin sorunlarının bilincinde olduklarını ifade ederek, ayrıca bölgedeki yoğun yapılaşma ve iş yerlerinin artışına işaret etti. Güngördü dile getirilen konuların belediyenin gündeminde olduğunu ve bir program dahilinde tüm sorunların çözüleceğini söyledi. Güngördü, projeye katkı koyan tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Güngördü, Kervansaray bölgesinde yıllardır atıl durumdaki boş bir alanda "Yeşil Alan ve Çocuk Parkı" yapmak için çalışmalarını sonuçlandırdıklarını kaydetti. Güngördü, bu nedenle bir toplantı düzenleyerek bölge halkına bilgi vermek, görüş ve düşüncelerini almak istediklerine işaret etti. Güngördü, “Sizlerden gelecek görüşleri ve önerileri dikkate alarak projemize son şeklini vereceğiz” dedi.

“2 BİN 350 METRE KARE ALAN İÇERİSİNDE YER ALIYOR”

Proje mimarı Esin Özgen ise proje hakkında teknik bilgi vererek projeyi katılımcılara tanıttı. Proje’nin 2 bin 350 metre kare alan içerisinde yer aldığını ifade eden Özgen, engelli engelsiz çocuk parkı, basketbol sahası, 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, dış mekan spor aletleri ve büfe ile engelli - engelsiz tuvalet grubu yer alacağını kaydetti. Özgen, projenin etaplandırılarak en kısa sürede başlatılacağını belirtti.

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