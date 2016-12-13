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13 Aralık 2016 Salı 11:33

Kermiya’da uyuşturucu operasyonu

Güney Kıbrıs'tan ülkemize uyuşturucu ithal eden zanlıya ek tutukluluk süresi..

Kermiya'da uyuşturucu operasyonu
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 Kermiya’da uyuşturucu operasyonu


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER 

Kermiya Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda Güney Kıbrıs’tan ülkemize yaklaşık 20 gram hintkeneviri ve 10 gram kokain ithal eden zanlı Salahi Konal ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 9 Aralık 2016 tarihinde saat 18.09 sıralarında Kermiya Sınır Kapısı’ndan giriş yapan zanlının polis tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine zanlının aracını olay yerinde bırakıp kaçmaya başladığını ve bu esnada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri yol kenarına attığını söyledi. Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını, yere attığı paket içerisinde yaklaşık 10 gram kokain ile 20 gram hintkenevirinin bulunarak emare alındığını kaydeden Bayram, zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada ise 6.35 mm silah, bir adet hava tabancası ve 240 adet saçma mermisi bulduklarını ifade etti. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin laboratuvara gönderildiğini, bulunan silahlarla ilgili incelemenin sürdüğünü belirten polis, ayrıca zanlının uyuşturucu maddeyi kim veya kimler için getirdiğine dair araştırmanında sürdüğünü belirterek 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad hakkında soruşturma yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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UyuşturucuKermiya
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