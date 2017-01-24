Kentin Göbeğinde Vahşet

Mağusa’nın en işlek caddesi Salamis Yolu üzerinde 40 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım bıçaklanarak ağır yaralandı

Mağusa’da dün gece sokak ortasında vahşet yaşandı. 40 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım bıçakla yaralandı. Kasığından bıçaklanan Yıldırım, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım’ın hayati tehlikesi bulunuyor. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenilirken, soruşturma başlatan polis şüpheli bir şahsı tutukladı.

Alacak verecek meselesi kan akıttı

Olay dün gece 23.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir büfenin önünde meydana geldi. Taksi şoförü Osman Yıldırım, THF 761 plakalı aracına bineceği esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaldırımda kasığından bıçaklandı. Çevredekilerden hastaneye götürülmesi için yardım isteyen Yıldırım aracının yanına yığıldı. Olay yerinde çok kan kaybeden Yıldırım, ambulansla önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yıldırım’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Şüpheli 1 kişi tutuklandı

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis kısa sürede Ali Hıdır Torun isimli bir kişiyi şüpheli olarak tutukladı.