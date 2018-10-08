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“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı” Oy Birliğiyle Kabul Edildi

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı” Oy Birliğiyle Kabul Edildi

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:31
“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı” Oy Birliğiyle Kabul Edildi

MECLİS TOPLANDI (6)...


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.


Burada ilk olarak tasarıya ilişkin komite raporu ilgili Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından okundu.


Raporu okumasının ardından söz alan Derya, kent güvenlik sistemlerin suçun önlenmesinde ne kadar efektif olduğu konusunda tartışmalar olduğunu, bu sistemlerin suç ortaya çıktıktan sonra suçlunun yakalanması açısından önemli olduğunu kaydetti. 


Derya, öte yandan suçu önleyici politikalar üzerinde çalışılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.


Kent güvenlik sistemlerinin gözetim toplumu oluşturulması açısından da ciddi riskler barındırdığını kaydeden Derya, bu nedenle yasanın hazırlanması konusunda dikkatli davrandıklarını, yasa tasarısı kapsamında itiraz komiteleri oluşturulduğunu belirtti.


Derya, tasarının hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti. 


TAÇOY


Tasarıyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, bu yasanın yıllardır gündemde olduğunu işaret etti. 


İlgili yasanın önemine işaret eden Taçoy, bu yasanın düzgün işlemesi için kişisel verilerin korunması konusundaki yasanın ve bu yasa tahtında kurulması gereken sistemlerin düzgün şekilde hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.


Konuşmaların ardından tasarı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. 


KANSER HASTALIĞI BİLDİRİM YASA TASARISI ELE ALINDI


Daha sonra Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ele alındı. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından ilk sözü Özdemir Berova aldı.


Ülkede kanser kontrol programı eksikliği olduğuna işaret eden Berova, onkoloji servisindeki eksikliklere işaret etti. 


İlaç eksiklikleri nedeniyle hekimlerin tedavi protokollerinde değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını söyleyen Berova, Onkoloji Hastanesi içerisindeki bazı birimlerin personel eksikliği nedeniyle açılamadığını dile getirdi.


Berova Kanserle Savaş Birimi kurulması konusunda yapılması gerekenler olduğuna değindi. 


Kanser bildiriminin zorunlu olması konusunun Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir genelgeyle de yapılacak bir konu olduğunu ve birçok tasarının çok sayıda eksiklikler içerdiğini dile getiren Berova, tasarının Kanser Danışma Kurulu oluşturulmasını içermesi ve konunun önemi açısından tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti. 


Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Berova, konuşmasında kanser danışma kurulunun yapısı ve Tabipler Birliği’nin bu kuruldaki temsilinin eksikliğiyle ilgili eleştiri yaptı. 


ROGERS


Berova’nın konuşmasına yanıt vermek üzere söz alan İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers Kanser Danışma Kurulu’nun hali hazırda çalışır durumda olduğunu, Tabipler Birliği’nin de burada temsil edildiğini belirtti.


BESİM


Sağlık Bakanı Filiz Besim de söz alarak yıllardır Meclis’in kapısında olan bu yasanın bugün genel kurulda görüşülüyor olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.


KKTC’deki kanser vakası sayısının dünyadaki kanser vakası sayısıyla paralel gittiğini anlatan Besim, yine de verilerin kesinleşmesi açısından bu yasanın önemine değildi.


Devletin en başta gelen görevinin halkı hastalıklardan korumak olduğunu anlatan Besim, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda yapılanları anlattı. 


Amaçlarının koruyucu sağlık hizmetlerini ülkenin her köşesine yaymak olduğunu bu kapsamda değişik alanlarda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Besim, “görevimiz her bireye koruyucu sağlık hizmeti götürmektir” dedi.


Onkoloji hastanesindeki eksiklikleri çözmek için çalıştıklarını, hemşire istihdamı yaptıklarını şu anda yeniden hemşirelik sınavı açıldığını dile getiren Besim, onkoloji yoğun bakımını açmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. 


Onkoloji ilaçları konusunda her geçen gün gelişmeler yaşandığını dünyada keşfedilen her yeni ilacın ülkede bulunmadığının doğru olduğunu anlatan Besim, hastalar ilaçsız kalıyor gibi bir durum da olmadığını söyledi. 


Öte yandan ekonomik kriz nedeniyle TC’de de çok büyük bir ilaç sıkıntısı yaşandığını söyleyen Besim, önümüzdeki günlerde özellikle onkoloji ilaçlarıyla ilgili sıkıntı yaşanacağını ancak bunun KKTC’yle ilgili bir durum olmadığını söyledi. 


Besim erken tanıyı otomasyon ve internet ile tüm adaya yaymaya çalıştıklarını kaydetti.


Sigara denetimlerinin ciddi şekilde yapıldığını söyleyen Besim öte yandan yasalara uymanın ve çevresindekileri zehirlememenin bir kültür olduğunu dile getirdi. 


Konuşmaların ardından tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Bu bölümde söz alan Özdemir Berova’nın önerisiyle, kurula Tabipler Birliği yönetiminden kurulundan bir üye eklenmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Tasarının genelinin oylanması bir sonraki görüşmeye bırakıldı. 


Son Güncelleme: 08.10.2018 16:35
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