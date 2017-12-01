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01 Aralık 2017 Cuma 13:44

Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Kenevir zanlıları teminata bağlandı
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Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Haspolat’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar ile meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdulrahman Mustapha Bello dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 23 Kasım tarihinde, saat 20.30 raddelerinde zanlı Amjed Omar Âmin Aburub’un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine aracı içerisinde tespit edilen zanlının yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada 14 ayrı kâğıt parçasına sarılı 29 gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu söyledi. Polis zanlıdan alına ifade doğrultusunda konu uyuşturucu maddeyi 1000 TL karşılığında zanlı Aliyu Abubakar’dan aldığının öğrenilmesi üzerine Abubakar’ın da tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan ileri soruşturmada zanlı Abubakar’ın söz konusu uyuşturucu maddeyi huzurda bulunan diğer zanlı Abdulrahman Mustapha Bello ile birlikte aldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Amjed Omar Âmin Aburub ve Abdulrahman Mustapha Bello’nun öğrenci statüsünde olduğunu zanlı Aliyu Abubakar’ın ise yasal statüsü bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile zanlı Aliyu Abubakar’ın 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi. Yargıç Hacımulla zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Abdulrahman Mustapha Bello’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmeleri ve zanlı Aburub 6 bin TL, zanlı Bello’nun ise 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler
Amjed Omar Âmin AburubAliyu AbubakarAbdulrahman Mustapha Bello
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