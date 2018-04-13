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Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Kenevir zanlıları teminata bağlandı

13 Nisan 2018 Cuma 16:39
Kenevir zanlıları teminata bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısında tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Ekin Saraçoğlu ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Ekin Saraçoğlu’nun 06 Nisan 2018 tarihinde, Lefkoşa’da Kermiya Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada aracında yapılan aramada aracın bagaj kapağına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 2100 euro karşılığı aldı ve maddenin 84 gramını huzurda bulunan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in 700 dolar karşılığında vereceğini itiraf etmesi üzerine zanlılar Mohammed ve Adnan’ın Mağusa’da ikametgâhlarında tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlı Mohammed Khadem’in tutuklanma sırasında kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ali Gürkut zanlıların ikametgâhında yapılan aramada ise 1 adet içerisinde madde kalıntısı olan plastik uyuşturucu öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinde aralarında topladıkları 700 dolar nakit parayı zanlı Saraçoğlu’nun kendilerine uyuşturucu getirmesi için verdikleri itirafında bulunduklarını aktardı. Polis zanlıların ayrıca Aralık 2017 ayı içerisinde yine zanlı Ekin Saraçoğlu’na 1200 TL para verip 15 gram hintkeneviri aldıklarını da beyan ettiklerini söyledi. Polis çavuşu Ali Gürkut mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhlerine uyuşturucu madde ithal, tasarruf, verme alma suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis zanlı Saraçoğlu'nun KKTC vatandaşı olduğunu diğer zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in ise Libya uyruklu öğrenci olduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Saraçoğlu'nun 1 kefilin 100 bin TL ve zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in ise birer kefilin 20'şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.04.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
TeminatUyuşturucuAdnan KhademMohammed Khadem
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