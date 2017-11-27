Kenevir Soruşturması Sürüyor



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 23 Kasım tarihinde, saat 20.30 raddelerinde zanlı Amjed Omar Âmin Aburub’un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine aracı içerisinde tespit edilen zanlının yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada 14 ayrı kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu söyledi. Polis zanlıdan alına ifade doğrultusunda konu uyuşturucu maddeyi 1000 TL karşılığında zanlı Aliyu Abubakar’dan aldığının öğrenilmesi üzerine Abubakar’ın da tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan ileri soruşturmada zanlı Abubakar’ın söz konusu uyuşturucu maddeyi huzurda bulunan diğer zanlı Abdulrahman Mustapha Bello ile birlikte henüz tespit edilemeyen bir şahıstan temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin tahlil sonuçlarının henüz çıkmadığını belirterek zanlıların soruştu maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.