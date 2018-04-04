Kendisini aldatan eşinden aldığı intikam olay oldu!

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı sosyal medyada çok konuşuldu. Kendisini aldatan kocasına mektup yazan kadın yazdığı mektuba ‘Küçük bir kaza’ diyerek başladı.

Tickld’da yer alan habere göre; mektubun devamında ise ‘İş seyahatinden dönmeden önce sana kötü bir haberim var. Bizim pikapla kaza yaptım. Neyse ki hasar fazla değil. Ben de yara almadım. Beni hiç merak etme. Marketten eve dönüyordum. Fren yerine gaza basmışım. Garajın kapısı biraz eğrildi. Pikap tanınamaz halde. Bir de senin arabana girmişim.” diyerek yaptığı kazanın fotoğrafınıda mektuba ekledi. Genç kadın ayrıca eşine yazdığı mektubun son kısmında ise “NOT: Bu arada kız arkadaşın aradı.” dedi.

İşte o fotoğraf: