Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediyesi’nin desteklediği ve uluslararası sanatçıların katılacağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “A Night At the Movies –Broadway and Disney” konseri düzenleniyor.Grammy Ödül adayı Opera Sanatçısı ve KKTC vatandaşı Demetra Mustafaoğlu’nun önderliğinde, Kontratenor Nuri Harun Ateş ve 12 yaşındaki Peri Sualp’ın sahne alacağı konsere, Piyano Sanatçısı Önder Cebeci de eşlik edecek.Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, konser sırasında balerin Evgenia Zhilskaya danslarıyla şova eşlik edecek.“A Night At theMovies – Broadwayand Disney” Konseri 28 Nisan 2018 Cumartesi akşamı 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Konser öncesinde 19.00-20.00 saatleri arasında katılımcılara kokteyl sunumu yapılacak, kostümlü gelecek çocuklara ön sırada oturma önceliği verilecek.35 TL bağış karşılığı olan biletlere konser öncesi yapılacak ikramlar dahil olacak.Gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bağışlanacağı konsere tüm halk davet edildi.Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’lardan, Lefkoşa’da Hatice Salih Kerimgil’den ve Girne’den Ece Sualp’ten de temin edilebilecek(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI