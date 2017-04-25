Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocukları Klasik Arabalarla Pikniğe Gidiyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü gönüllüleri ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocukları ve aileleri, Pazar günü, klasik otomobillerle piknik alanına giderek piknik yapacak.

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü gönüllüleri ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocukları ve aileleri, Pazar günü, klasik otomobillerle piknik alanına giderek piknik yapacak.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın üye çocuklara ve ailelerine yönelik geleneksel olarak her yıl düzenlediği vakıf pikniğine bu yıl Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sponsor oluyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocuklara ve ailelerine moral vermek ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Kırnı (Pınarbaşı) Çınar Restoran'da düzenlenecek olan piknik etkinliğine tüm üye çocuk ve aileleri davet edildi.

(SEL)