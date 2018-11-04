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Kemal Saraçoğlu Vakfı 8. Donörler Galası Gerçekleşti

ÖZER: “45 BİN KIBRISLI TÜRK GÖNÜLLÜ OLARAK KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERDİ… 57’Sİ İLİK NAKLİYLE HASTALARA UMUT OLDU”

Kemal Saraçoğlu Vakfı 8. Donörler Galası Gerçekleşti

ÖZER: “45 BİN KIBRISLI TÜRK GÖNÜLLÜ OLARAK KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERDİ… 57’Sİ İLİK NAKLİYLE HASTALARA UMUT OLDU”

04 Kasım 2018 Pazar 12:59
Kemal Saraçoğlu Vakfı 8. Donörler Galası Gerçekleşti
ÖZER: “45 BİN KIBRISLI TÜRK GÖNÜLLÜ OLARAK KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERDİ… 57’Sİ İLİK NAKLİYLE HASTALARA UMUT OLDU”

Lefkoşa, 4 Kasım 18 (.): Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından geleneksel olarak donörler onuruna gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde cuma akşamı Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirildi.
Donör olmuş tüm gönüllüleri onurlandırmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen gala yemeği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, içlerinde Katie Kleridis’in de bulunduğu Güney Kıbrıs’tan gelen konuklar, donörler ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.
Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer konuşma yaptı.
Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına 17 yıldır faaliyetlerini sürdüren Kemal Saraçoğlu Vakfı, yaklaşık 170 kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede, kemik iliği donörü olarak bir hayat kurtarmak adına gönüllü destek veren 2017-2018 yıllarının donörlerini, plaket takdim ederek onurlandırdı.

ÖZER: “45 BİN KIBRISLI TÜRK GÖNÜLLÜ OLARAK KAN VE TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERDİ”
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer konuklara hitaben bir konuşma yaptı.
Etkinliğe katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür eden Özer, kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında vakfın, topluma ve üye çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi.

57 KİŞİ İLİK NAKLİYLE UMUT OLDU
KKTC’de sadece Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Özer, bugüne kadar yaklaşık 45 bin Kıbrıslı Türk’ün kan ve tükürük örneğini gönüllü olarak verdiğini ve bu gönüllüler arasından geceye katılan 57 kişinin ilik nakli yaparak dünyanın farklı ülkelerinde bulunan farklı yaş grubundan hastalara ikinci bir yaşam umudu olduğunu kaydetti.

DONÖRLERE PLAKETLER VERİLDİ
Konuşmaların tamamlanmasının ardından 2017-2018 yılının gönüllü donörleri olan İsmail Volkan, Münevver Sorel, Abdurahman Günenç, Hale Kapılgan Fıratlı, Uğur Biren, Özge Nihat, Süheyla Osmanoğlu’na plaketleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı mütevelli heyeti üyeleri tarafından takdim edildi.
Plaketlerini takdim alan donörler hiç tanımadıkları bir hastaya yaşam umudu olabilmenin ne kadar mutluluk verici olduğunu paylaşarak herkesin aslında potansiyel bir hasta olduğunu unutmaması gerektiğine ve vakfa başvurarak donör arşivine kayıt yaptırmasının önemine dikkat çekti.
Gala yemeğinde ayrıca, geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlanmak üzere balon satışı gerçekleştirildi, rengarenk balonların patlatılmasıyla kazanılan numaralarla konuklara sürpriz hediyeler sunuldu.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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