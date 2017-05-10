Kemal Dürüst, Turkcell Yetkililerini Kabul Etti

DÜRÜST: “NE KADAR GÜÇLÜ İLETİŞİM, O KADAR KUVVETLİ VE KALİTELİ HİZMET”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Kabulde Akça’ya, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi İlter Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden eşlik etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, kabulde yaptığı konuşmada, hem Bakan Dürüst’e nezaket ziyaretinde bulunmak hem de KKTC’de yapmayı planladıkları yeni projelerle ilgili işbirliği ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, KKTC halkının yararına olacak, bilişim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak tüm projelerde işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, Turkcell’in atmayı planladığı bu tür adımları destekleyeceklerinin altını çizdi.

Dürüst, dünyanın en büyük ve en önemli sektörlerinden bir tanesi olan iletişim ve bilişim sektörlerinde, KKTC’nin önünü açacak her türlü yatırımı destekleyeceklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmelerin KKTC’de de uygulanıyor olmasının, KKTC için büyük bir kazanım olduğunu, meseleye bu gözle baktıklarını belirtti.

“Ne kadar güçlü iletişim, o kadar kuvvetli ve kaliteli hizmet” diyen Bakan Dürüst, halkın menfaatine olabilecek, KKTC’nin gelişimine katkı sağlayacak konularda her zaman iletişime ve görüşmeye açık olduklarının altını çizerek, Turkcell yetkililerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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