Kemal Aşık Yarın Anılacak

Lefkoşa, 15 Kasım 18 :Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 29. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında, saat 10.00’da törenle anılacak.
Kabristanlıktaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.
TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık 18 Kasım 1989’da TAK Müdürü olarak görev yaparken yaşamını yitirmişti.
(YIL)