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Kemal Altuncuoğlu, Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından Alındığını Basından Öğrendiğini Açıkladı

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : YDP Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından alındığı açıklanan Kemal Altuncuoğlu, konuyu basından öğrendiğini belirterek “YDP’yi yönetenler ve YDP’nin başındakiler siyasetten zerre kadar anlamıyorlar. Dere geçilirken at değiştirilmeyeceğini bilmiyorlar. Siyasi etikten de bir haberler. Böyle bir durumu bize bildirmek yerine, basına bildirmelerini siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

Kemal Altuncuoğlu, Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından Alındığını Basından Öğrendiğini Açıkladı

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : YDP Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından alındığı açıklanan Kemal Altuncuoğlu, konuyu basından öğrendiğini belirterek “YDP’yi yönetenler ve YDP’nin başındakiler siyasetten zerre kadar anlamıyorlar. Dere geçilirken at değiştirilmeyeceğini bilmiyorlar. Siyasi etikten de bir haberler. Böyle bir durumu bize bildirmek yerine, basına bildirmelerini siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:44
Kemal Altuncuoğlu, Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından Alındığını Basından Öğrendiğini Açıkladı

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : YDP Lefkoşa Belediye Başkan Adaylığından alındığı açıklanan Kemal Altuncuoğlu, konuyu basından öğrendiğini belirterek “YDP’yi yönetenler ve YDP’nin başındakiler siyasetten zerre kadar anlamıyorlar. Dere geçilirken at değiştirilmeyeceğini bilmiyorlar. Siyasi etikten de bir haberler. Böyle bir durumu bize bildirmek yerine, basına bildirmelerini siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.
Altuncuoğlu, “ciddiyetten uzak bu durumu sergileyen” YDP ile de hukuksal alanda mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altuncuoğlu , 7 Ocak seçimleri sorasında büyük bir onur ve gururla katıldığı Yeniden Doğuş Partisi’nde, yerel seçimler öncesi parti yönetimi ve tabanı tarafından Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin teklif edildiğini, partideki ve çevresindeki dostlarının ısrarıyla 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için aday olmayı kabul ettiğini ve YDP tarafından adaylığının kamuoyu ile paylaşıldığını anlattı.
O süreden sonra hem parti içinde hem de dışarıda birer kampanya ekibi kurup hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Altuncuoğlu, bu süre içinde hiç bir masraftan kaçınmayıp kampanya süresince yapılması gereken adımları en doğru şekilde atılması adına, hem kendi özel kampanya ekibiyle hem de partinin atadığı danışmanlarla istişare içinde olduğunu söyledi.
Altuncuoğlu, “Tüm bu çalışmalar devam ederken YDP’nin aday değiştirdiğini basından öğrendim. Oysa biz planladığımız yolda arkadaşlarımız ile birlikte ilerliyorduk” dedi.
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Altuncuoğlu , ilk günden bu güne YDP yetkilileri ile hiçbir uyumsuz duruma düşmediklerini, her adımı istişare ettiklerini dile getirerek, “Şahsım ve ekibim bu saatten sonra YDP ile asla bir arada olamaz. Lefkoşa için ise hayallerimizden vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki kararımızı ileriki günlerde vereceğiz” dedi.
(AK/ÖK)



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