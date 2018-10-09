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Kemal Saraçoğlu Vakfı’na “Norman’s Walk 2” Etkinliğinden 11 Bin TL’lik Katkı

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na “Norman’s Walk 2” Etkinliğinden 11 Bin TL’lik Katkı

09 Ekim 2018 Salı 09:26
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na “Norman’s Walk 2” Etkinliğinden 11 Bin TL’lik Katkı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen “Survive Beşparmak: Norman’s Walk” etkinliğinden toplanan 11 bin TL’lik bağış, vakıf yetkililerine teslim edildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, maceralı, eğlenceli ve öğretici geçen “Survive Beşparmak: Norman’s Walk 2” etkinliğine farklı yaş gruplarından ve kesimlerden birçok kişi katıldığı belirtildi.

Yetişkinlerin de çocuklar kadar eğlendiği ve öğrendiği kaydedilen etkinlikte, ilkyardım görevlileri tarafından 93 kişiden oluşan katılımcılara ilkyardım kursu da verildi.  

Pazar günü düzenlenen törenle çocuklara teşekkür belgeleri verildi ve etkinliğe gönüllü olarak katkı koyan kişilere de teşekkür edildi. 

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri, böylesi farklı bir etkinlikle hem doğaya hak ettiği değerin verilmesinin hem de kanserle mücadele eden çocuklara umut olunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan onlarca insanın emeğinin değeri ve önemi bizler için çok büyüktür” dedi.

Vakıf yetkilileri, katkıda bulunan herkese ve sponsor olan Oak Tree Park, Pasha Group, Tiga Tading, Cyprus Outdoor Shop, Fasdat, Alsancak Belediyesi ve Lapta Belediyesi’ne teşekkür etti.


Son Güncelleme: 09.10.2018 12:27
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