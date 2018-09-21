Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına “Norman’s Walk” Etkinliği Düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına “Survive Beşparmak Norman’s Walk 2” etkinliği düzenleniyor.



Vakıftan verilen bilgiye göre, 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, oyunların yanı sıra Kıbrıs bitki ve hayvanları tanıtılacak, Beşparmak dağlarında rehber eşliğinde gezi düzenlenecek, ayrıca isteyenler kamp kurabilecek.



Etkinlikte elde edilecek tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.



Geçen yıllarda hayatını kaybeden “Norman” anısına bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek “Survive Beşparmak Normans Walk 2” etkinliğinde, 6 yaş üstü çocuklarla olabilecek şekilde 2-10 kişilik gruplar halinde belirlenen güzergah tamamlanacak ve gezi esnasında çeşitli aktiviteler puanlanacak. Toplanan puanlar da ayrıca ödüllendirilecek.



Etkinlik için yerin sınırlı sayıda olduğu belirtilen açıklamada, bilet alınması ve kayıt yapılmasının mecburi olduğu kaydedildi.



Bilet ederi 6-13 yaş için 25TL, 13+ yaş için 50TL olup satışlarından elde edilecek tüm gelir kanserle mücadele eden çocuklara bağışlanacak. Satışlar Kemal Saraçoğlu Vakfı, OAK TREE PARK ve Cyprus Outdoor Shop Dereboyu ve Girne şubelerinden yapılıyor.



Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi Kemal Saraçoğlu Vakfı sosyal medya sayfası veya 0533 869 3548 numaralı telefondan etkinlik organizatörlerinden Çağan Sarıoğlu'ndan alınabilir.