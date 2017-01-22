Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Dilek Hanif Defilesi 4 Şubat’ta



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 4 Şubat’ta modacı Dilek Hanif’in defilesi var.Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 4 Şubat’ta modacı Dilek Hanif’in defilesi var. Merit International’ın ana sponsor olarak ev sahipliği yapacağı defile saat 19.00’da Merit Royal Otel’de gerçekleştirilecek.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, koreografisini Uğurkan Erez’in hazırlayacağı ve Çağla Şikel’in baş manken olarak podyuma çıkacağı defilede, perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu’nun performansları da yer alacak. Defilede Dilek Hanif koleksiyonunu toplam 15 manken sunacak.Defileye katılarak lösemili çocuklara destek olmak isteyenlerin, davetiyelerini Merit Royal Otel ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan 150 TL karşılığında temin edebilecekleri belirtildi.