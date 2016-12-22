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22 Aralık 2016 Perşembe 09:34

Kemal Saraçoğlu Vakfı İle Çocukluk Çağı Kanseri Üyeleri Eğitim Merkezi Umut Eğitim Ve Kültür Evi, Üye Ve Ailelere Yeni Yıl Partisi Düzenledi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı Çocukluk Çağı Kanseri Üyeleri Eğitim Merkezi Umut Eğitim ve Kültür Evi, üye ve ailelere yönelik ayrı ayrı yeni yıl partisi düzenledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı İle Çocukluk Çağı Kanseri Üyeleri Eğitim Merkezi Umut Eğitim Ve Kültür Evi, Üye Ve Ailelere Yeni Yıl Partisi Düzenledi
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı Çocukluk Çağı Kanseri Üyeleri Eğitim Merkezi Umut Eğitim ve Kültür Evi, üye ve ailelere yönelik ayrı ayrı yeni yıl partisi düzenledi.

Vakıf ile dernekten yapılan açıklamalarda, üye ve ailelerin motivasyonlarını artırmayı amaçlayan yeni yıl partisi; ‘Kings Bowling’de gerçekleşti.

Etkinlikte, oyun alanlarında oyunlar oynandı, öğle yemeği yenildi, yeni yıl pastası kesildi, üye ve ailelere yeni yıl hediyeleri verildi.

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Anahtar Kelimeler
Kemal Saraçoğlu VakfıÇocukluk Çağı Kanseri
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