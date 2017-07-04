Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 07:23

Kemal Saraçoğlu Vakfı, 125 Üyesi İle Tatil Yaptı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her yıl yaz aylarında üye çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlediği tatillerin bir yenisini hafta sonu gerçekleştirdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, 125 Üyesi İle Tatil Yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her yıl yaz aylarında üye çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlediği tatillerin bir yenisini hafta sonu gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, tatilin amacının; moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamak olduğu belirtildi. 125 kişilik kafile ile düzenlenen tatilin, Merit Cyprus Gardens’da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, “Tatilde hem çocuklar hem de aileler yaşadıkları bu zorlu süreçten bir nebze de olsa uzaklaşarak birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Çocuklar ve aileleri vakıf tarafından kendileri için organize edilen bu tatilden çok mutlu olduklarını ve böylesi etkinliklerin onlara motivasyon sağladığını ifade ettiler” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tdp, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil Edildi Tdp, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil...
Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam Tc Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam Tc Büyükelçiliği...
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla Devam Edilecek” BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla...
Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Tdp, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında...
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında temsil edildi.

Haberi Oku