Kemal Saraçoğlu Vakfı, 125 Üyesi İle Tatil Yaptı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her yıl yaz aylarında üye çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlediği tatillerin bir yenisini hafta sonu gerçekleştirdi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her yıl yaz aylarında üye çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlediği tatillerin bir yenisini hafta sonu gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, tatilin amacının; moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamak olduğu belirtildi. 125 kişilik kafile ile düzenlenen tatilin, Merit Cyprus Gardens’da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, “Tatilde hem çocuklar hem de aileler yaşadıkları bu zorlu süreçten bir nebze de olsa uzaklaşarak birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Çocuklar ve aileleri vakıf tarafından kendileri için organize edilen bu tatilden çok mutlu olduklarını ve böylesi etkinliklerin onlara motivasyon sağladığını ifade ettiler” denildi.