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KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NDAN BASIN-SEN’E TEŞEKKÜR…

KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NDAN BASIN-SEN’E TEŞEKKÜR…

12 Aralık 2017 Salı 13:15
KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NDAN BASIN-SEN’E TEŞEKKÜR…
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, yeni yıl hediyesi olarak üyelerine Vakfın özel olarak tasarladığı not defterlerinden hediye etme kararı alan Basın-Sen Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Basın-Sen’e, gösterdiği duyarlılıktan dolayı plaket de takdim etti.  

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bu yıl destek amaçlı Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim sponsorluğunda, tasarımlarını Sanatçı Rukiye Ulusan’ın gönüllü olarak yaptığı not defterlerini bağış severler ile buluşturma kararı aldı. 

Basın-Sen Yönetim Kurulu da geçtiğimiz hafta 250 adet not defteri satın alarak Vakfa destek oldu.

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