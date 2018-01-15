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KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞ

KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞ

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞ
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KEMAL SARAÇOĞLU LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞ

Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde, bu sene ikinci kez düzenlenen yüzme etkinliğinden elde edilen 13 bin 775 TL’lik gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de 17 gönüllü yüzücünün katkısıyla gerçekleştirildi.

Creditwest Bank’ın sponsor olduğu ve Acapulco Resort Convention SPA Hotel’in de izaz ikram ve yer kullanımı konularında katkı koyduğu etkinlikte yüzücülere sponsor olunması ile bağış toplanıldı.

Barbara Fursman etkinlikte yaptığı konuşmada, havanın soğuk olmasının ve denizin dalgalı olmasının kendilerini durduramadığını ve kanserle mücadele eden çocuklar için her zaman yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:22
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