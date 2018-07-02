Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı “Yaz Tatilinin” Bir Yenisini Geçtiğimiz Hafta Gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her yıl üye çocuklarına ve ailelerine yönelik düzenlediği “Yaz tatillerinin” bir yenisini geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirdi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamanın amaçlandığı organizasyona, vakfın üye çocukları ve ailelerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer ve Mütevelli Heyeti üyesi Hüseyin Özün Yamaç ve vakıf personeli katıldı.

170 kişilik kafile ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen tatil, Merit Cyprus Gardens Hotel’de gerçekleştirildi.

Merit Cyprus Gardens Hotel yetkilileri Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuklarına tatil boyunca sinema gösterimi, palyaço ile çeşitli oyunlar ve bunun gibi motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirdi.

Çocuklar ve aileleri vakıf tarafından kendileri için organize edilen bu tatilden çok mutlu olduklarını ve böylesi etkinliklerin onlara motivasyon sağladığını ifade ettiler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce tatil sonrası yaptığı konuşmada, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürebilmektedir, bu bağlamda bu sene de üye çocuk ve ailelerini tatile götürebilmek bizleri çok mutlu etmiştir, vakfımıza katkı sağlayan tüm barışseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.



