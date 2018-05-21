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Kemal Paralik Ltd. resim yarışması sonuçları

Kemal Paralik Ltd. olarak, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında planladığımız “Dünyamızın Enerji Kaynağı; Güneş “ konulu resim yarışması sonuçlandı.

Kemal Paralik Ltd. resim yarışması sonuçları

Kemal Paralik Ltd. olarak, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında planladığımız “Dünyamızın Enerji Kaynağı; Güneş “ konulu resim yarışması sonuçlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:34
Kemal Paralik Ltd. resim yarışması sonuçları

Kemal Paralik Ltd. olarak, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında planladığımız “Dünyamızın Enerji Kaynağı; Güneş “ konulu resim yarışması sonuçlandı. Lefkoşa İlkokulları 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri 162 resmi değerlendirmeye uygun buldu. Bu resimler arasında yapılan seçimler sonucu ilk üçe giren ve mansiyon almaya hak kazanan çocuklar, öğretmenleri ve okulları şu şekilde sıralandı;

BİSİKLET KAZANANLAR

1. Ela Güngör          - 9 Eylül İlkokulu              - 5/C Öğretmeni Sevim Benan

2. Zehra Farisoğlu   - Şehit Ertuğrul İlkokulu  - 5/B Öğretmeni Canan Uğur Özoğul

3. Medine Göz        - Gelibolu İlkokulu           - 5/B Öğretmeni Şaylan Derindağ

MANSİYON KAZANANLAR

1. Nisan Senova     - Şehit Ertuğrul İlkokulu  - 5/B Öğretmeni Canan Uğur Özoğul

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2. Azra Göyce        - Gelibolu İlkokulu           - 5/A Öğretmeni Şaylan Derindağ

3. Sena Şafak        - Gelibolu İlkokulu           - 4/B Öğretmeni Şaylan Derindağ

4. İbrahim Yılmaz  - Dilekkaya İlkokulu         - 4 Öğretmeni Narin Yakar Aslanoğlu

Sonuçların belli olmasından sonra, Kemal Paralik yöneticileri tarafından yarışmaya katkı verenlere plaketleri verildi.

Şirket yetkilileri; Sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini bununla ilgili halkımızdan da fikirlerini Kemal Paralik Ltd. ile paylaşmalarını beklediklerini söyledi.

Son Güncelleme: 21.05.2018 10:50
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