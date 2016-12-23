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23 Aralık 2016 Cuma 12:43

Kemal Dürüst,Girne Turizm Limanında İncelemelerde Bulundu

Bakan Dürüst, Girne’de etkili olan şiddetli fırtınadan etkilenen tarihi Girne Limanı’nda incelemelerde bulundu…

Kemal Dürüst,Girne Turizm Limanında İncelemelerde Bulundu
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Bakan Dürüst: “Mendireğin bu şekilde kalması mümkün değildir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, birkaç günden beridir devam eden kötü hava koşulları nedeniyle, özellikle Girne turizm limanında meydana gelen olumsuzlukları yerinde incelemek amacı ile Bakanlık yetkilileri ile birlikte bölgeyi ziyaret etti.

Bakanlık üst düzey yetkilileri ve Bakanlık teknik ekibinin eşlik ettiği Girne tarihi yat limanı ziyaretinde ayrıca, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen de eşlik etti.

Bir süre bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgiler alan Bakan Dürüst, yaşanan olumsuzluklar ve yapılacaklar hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Birkaç günden beridir devam eden aşırı yağış ve fırtınadan dolayı bazı olumsuzlukların yaşandığını belirten Bakan Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi’ne önceki gün yıldırım düşmesi sonucu bir santralin devre dışı kaldığını ve birçok abonenin hala hizmet alamadığını dile getirerek, sorunu gidermek için çalışmaların başlattığını belirterek, kısa süre içerisinde meydana gelen olumsuzluğun giderilmesi için uğraş verildiğini belirtti.

Fırtına nedeniyle Gazimağusa’daki Palm Beach açıklarında bir geminin karaya oturduğunu, Girne Limanı’nda da aşırı fırtına nedeniyle, bir roro gemisinin halatlarının kopması ile birlikte bir süre liman içinde sürüklendiğini ve bazı olumsuz ve üzücü olayların yaşanmasına neden olduğunu söyleyen Bakan Dürüst, bu iki olayın da ciddi olumsuzluk yaşanmadan kontrol altına alındığını kaydetti.

Fırtınanın tarihi Girne Limanı’nda bulunan mendirekte hasara yol açtığını ve fenerin yıkıldığını dile getiren Bakan Dürüst, mendireğin, bir süredir gündemlerinde olduğunu da anımsatarak, “tarih limanın geneli ile ilgili bir proje çalışması mevcuttur, hatta ihale aşamasına kadar gelmiş ancak kaynak yetersizliği nedeniyle, ihale iptal edilmişti” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlığın teknik ekibiyle birlikte incelemelerin yapıldığını belirterek, “bugünden itibaren burada çok hızlı bir şekilde müdahale için çalışma başlatılacak. Teknik ekibimiz, bölge ile ilgili olarak yaptıkları incelemeler neticesinde gerekli olan acil müdahaleyi, hava ve deniz şartlarının müsait olması ile birlikte başlatılacaktır” dedi.

Mendirekte oluşan zafiyetin giderilmesi ve yıkılan fenerin yerine yenisinin takılmaı ile ilgili olarak, hem teknik anlamada hem de mali kaynak noktasında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmelerin de yapıldığını belirten Bakan Dürüst, görüşme sonucunda hem teknik anlamda hem de kaynak anlamında destek aldıklarının altını çizdi.

Dürüst, hava durumunun daha uygun hale gelmesiyle birlikte Pazartesi günü acil müdahale çalışmasına başlanabileceğini kaydederek, Pazar gününe kadar konuyla ilgili teknik çalışma ve keşiflerin tamamlanarak Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de rapor sunacaklarını belirterek “mendireğin bu şekilde kalması mümkün değildir. Gerekli olan kısa ve uzun vadeli yatırımlar, yapılacak teknik çalışmanın ardından ivedi bir şekilde yapılacaktır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, hava şartlarının hafta sonuna kadar bu şekilde devam edeceği konusunda Meteoroloji Dairesi yetkililerinden bilgi aldıklarını da belirterek, tüm vatandaşların dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

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