KEMA Vakfı’nda görev değişimi

ORHAN AYDENİZ GÖREVİ İRFAN DEMİR’E DEVRETTİ

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nda (KEMA) görev değişimi gerçekleşti.



2005 yılında çevre, orman ve doğal varlıkların korunmasının bir devlet politikası olmasını sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere faaliyetlerine başlayan Vakfın kuruluşundan bugüne Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Orhan Aydeniz bu görevi İrfan Tansel Demir’e devretti.



Demir yaptığı yazılı açıklamada, KEMA Vakfı’ na kuruluşundan bugüne verdiği hizmetlerden dolayı Orhan Aydeniz’e Mütevelli Heyeti olarak teşekkür ettiklerini ve deneyimlerinden her zaman faydalanacaklarını kaydetti.