KEMA Vakfı, Yangın Helikopteri İçin Tahsisat Ayrılmasını İstedi

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (KEMA) Vakfı, hükümetin yangın helikopteri temini için tahsisat ayırmasını istedi.

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (KEMA) Vakfı, hükümetin yangın helikopteri temini için tahsisat ayırmasını istedi.

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz yaptığı açıklamada, “Helikopter olmuş olsa Kalkanlı yangını 3-5 dönüm alanda sınırlı kalırdı. ‘Türkiye’den gelir, gerek yok’ diyenlere sesleniyoruz. Yangın dört saat helikopter beklemez, yakacağını yakar ve durur” ifadelerini kullandı.

Sıcakların artmasıyla birlikte yangın çıkma olasılığının da buna paralel olarak artış gösterdiğini vurgulayan Aydeniz, yazların sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle ormanların ve ulusal servet kaynaklarının yangın tehlikesiyle daima karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Yangınların çıkmasının önlenemeyeceğini ancak yanacak sahanın küçük kalması ve az zararla atlatılmasının sağlanabileceğini belirten Aydeniz, bunun da alınacak tedbirlerle mümkün olacağını ifade etti.

Yangın olasılığının en fazla olduğu dönemin ortalarına gelinmesine karşın önlemlerin alınmadığını ileri süren Aydeniz alınan bir kısım önlemlerin de göstermelik ve etkisiz olduğunu iddia etti.

Yangın koruma konusunda hükümetin adeta sınıfta kaldığını kaydeden Aydeniz, orman yangın şeritleri ve yollarının hala temizlenmediğine dikkat çekti.

Aydeniz, Kalkanlı’da meydana gelen ve 297 hektar (150 hektarı orman, 147 hektarı özel mülk) sahada etkili olan yangında organizasyon ve etkin mücadelede kusurlu davranıldığını da ileri sürdü.

Aydeniz, özellikle Beşparmaklar gibi arazi yapısında, helikopter olmadan yangınlarla mücadelenin mümkün olmadığını ekledi.